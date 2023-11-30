Шорников Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения29.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1886
Военная служба
С 1914 по 1918
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Младший унтер офицер 525 Могилевская дружина
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
1918
Сын: Шорников Евгений Иванович
Мать ребёнка: Шорникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
11.06.1920
Мать ребёнка: Шорникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.05.1923
Мать ребёнка: Шорникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
09.05.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорникова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Шорников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шорникова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно