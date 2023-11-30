Шорников Иван Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорников Иван Фомич

Шорников Иван Фомич

avatar

Место рождения

Соино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1886

Отец: Шорников Фома Парфенович

Мать: Шорникова Елена Игнатьевна

Соино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
С 1914 по 1918
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Младший унтер офицер 525 Могилевская дружина
Бракосочетание
До 1917

Жена: Шорникова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Шорников Евгений Иванович

Мать ребёнка: Шорникова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
11.06.1920

Сын: Шорников Петр Иванович

Мать ребёнка: Шорникова Анна Николаевна

Соино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1923

Сын: Шорников Иван Иванович

Мать ребёнка: Шорникова Анна Николаевна

Соино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорникова Анна Николаевна

Соино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Шорников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шорникова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close