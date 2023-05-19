Орлов Максим Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Максим Васильев

Орлов Максим Васильев

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Орлов Василий Петров

Мать: Орлова Авдотья Захарова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Пелагея Максимова

Мать ребёнка: Орлова Августа Петрова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Орлов Александр Максимов

Мать ребёнка: Орлова Августа Петрова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Орлов Максим Максимов

Мать ребёнка: Орлова Августа Петрова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Орлов Сергей Максимов

Мать ребёнка: Орлова Августа Петрова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
03.04.1902

Дочь: Агапия Максимова

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Павлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.02.1907

Сын: Орлов Максим Максимов

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Павлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.05.1910

Сын: Орлов Кирилл Максимов

Мать ребёнка: Орлова Евдокия Павлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Федор Максимов

Мать ребёнка: Орлова Августа Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Августа Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Евдокия Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно