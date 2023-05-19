Орлов Максим Васильев
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Орлов Василий Петров
Мать: Орлова Авдотья Захарова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Пелагея Максимова
Мать ребёнка: Орлова Августа Петрова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Орлова Августа Петрова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Орлова Августа Петрова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Орлова Августа Петрова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
03.04.1902
Дочь: Агапия Максимова
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Павлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.02.1907
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Павлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.05.1910
Мать ребёнка: Орлова Евдокия Павлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Федор Максимов
Мать ребёнка: Орлова Августа Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Августа Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Евдокия Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно