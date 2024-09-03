(Эсмонтова) Неизвестная 2
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 2
Отец ребёнка: Эсмонтов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 3
Отец ребёнка: Эсмонтов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 4
Отец ребёнка: Эсмонтов Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эсмонтов Ребёнок 1
Отец ребёнка: Эсмонтов Алексей Степанович