Лотонина - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотонина -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лотонин Василий Никитович

Отец ребёнка: Лотонин Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотонин Алексей Никитович

Отец ребёнка: Лотонин Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотонин Георгий Никитович

Отец ребёнка: Лотонин Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лотонин Михаил Никитович

Отец ребёнка: Лотонин Никита

Смерть
Неизвестно