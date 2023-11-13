Клюкина Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Прасковья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

После 20.03.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.07.1894

Муж: Клюкин Илья Ефимович

Рождение ребёнка
03.08.1894

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Клюкин Илья Ефимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1897

Дочь: Христина Ильинична

Отец ребёнка: Клюкин Илья Ефимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.03.1897
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