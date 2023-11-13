Клюкина Прасковья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиПосле 20.03.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.07.1894
Муж: Клюкин Илья Ефимович
Рождение ребёнка
03.08.1894
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Клюкин Илья Ефимович
Рождение ребёнка
20.03.1897
Дочь: Христина Ильинична
Отец ребёнка: Клюкин Илья Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.03.1897