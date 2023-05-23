Каминский Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминский Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Каминский Иван

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно