(Фуртак) Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фуртак) Анастасия Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1858

Сын: Фуртак Феодор Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуртак Харлампий Корнилиевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-PDYB
Рождение ребёнка
25.01.1861

Сын: Фуртак Григорий Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуртак Харлампий Корнилиевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-R3SM
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