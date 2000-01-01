(Фуртак) Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1858
Сын: Фуртак Феодор Харлампиевич
Отец ребёнка: Фуртак Харлампий Корнилиевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-PDYB
Рождение ребёнка
25.01.1861
Сын: Фуртак Григорий Харлампиевич
Отец ребёнка: Фуртак Харлампий Корнилиевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQF-R3SM