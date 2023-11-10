Виноградов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1908

Дата смерти

09.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1936 г.р.
1938 г.р.
1941 г.р.
1945 г.р.
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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1908

Отец: Виноградов Алексей Иванович

Мать: Виноградова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
20.12.1935

Жена: Виноградова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
07.09.1936

Дочь: Добросоцкая Галина

Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна

Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1938

Сын: Виноградов Владимир

Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна

Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.06.1941

Сын: Виноградов Валентин

Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
04.04.1945

Сын: Виноградов Анатолий

Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна

Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
20.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна

Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Анастасия Яковлевна

Смерть
09.04.1984
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