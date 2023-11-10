Виноградов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1908
Дата смерти09.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1908
Бракосочетание
20.12.1935
Рождение ребёнка
07.09.1936
Дочь: Добросоцкая Галина
Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1938
Сын: Виноградов Владимир
Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
23.06.1941
Сын: Виноградов Валентин
Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
04.04.1945
Сын: Виноградов Анатолий
Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
15.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
20.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1984