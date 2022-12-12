Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701 ст.
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Петр Моисеевич
Пригорода, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно