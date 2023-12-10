Царенков Егор Андреевич? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царенков Егор Андреевич?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмелева Раиса Егоровна

Мать ребёнка: Царенкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царенков Владимир Егорович

Мать ребёнка: Царенкова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царенков Николай Егорович

Мать ребёнка: Царенкова Анна

Смерть
Неизвестно
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