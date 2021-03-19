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Хаминова Ирина Юрьевна

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Место рождения

Байконур

Дата рождения

12.09.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1988

Отец: Хаминов Юрий Григорьевич

Мать: Хаминова Светлана Ивановна

Байконур
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