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Хаминова Ирина Юрьевна
Хаминова Ирина Юрьевна
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Место рождения
Байконур
Дата рождения
12.09.1988
Пол
Женский
Отец
Хаминов Юрий Григорьевич
1953 г.р.
Мать
Хаминова (Друзь) Светлана Ивановна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1988
Отец:
Хаминов Юрий Григорьевич
Мать:
Хаминова Светлана Ивановна
Байконур
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