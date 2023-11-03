Сорокина (Хаврова) Фекла Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиОколо 1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Хавров Петр Антониев
Мать: Хаврова ?
Бракосочетание
02.11.1903
Рождение ребёнка
15.09.1904
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов
Рождение ребёнка
24.12.1906
Дочь: Рудакова Клавдия Афанасьева
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов
Рождение ребёнка
28.02.1909
Сын: Сорокин Николай Афанасьев
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов
Справка от 05.03.37
Рождение ребёнка
Около 07.10.1911
Дочь: Зинаида Афанасьева
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов
Рождение ребёнка
24.01.1913
Дочь: Маркелова Вера Афанасьева
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов
Рождение ребёнка
13.01.1916
Дочь: Краснобаева Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
выпись выдана 05.04.26г 29.11.36г.
Рождение ребёнка
25.02.1919
Сын: Сорокин Аркадий Афанасьев
Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов
Смерть
Около 1921
холера