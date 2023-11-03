Сорокина (Хаврова) Фекла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Хаврова) Фекла Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Хавров Петр Антониев

Мать: Хаврова ?

Бракосочетание
02.11.1903

Муж: Сорокин Афанасий Адрианов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.09.1904

Сын: Сорокин Виктор Афанасьев

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.12.1906

Дочь: Рудакова Клавдия Афанасьева

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.02.1909

Сын: Сорокин Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Справка от 05.03.37
Рождение ребёнка
Около 07.10.1911

Дочь: Зинаида Афанасьева

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Рождение ребёнка
24.01.1913

Дочь: Маркелова Вера Афанасьева

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Рождение ребёнка
13.01.1916

Дочь: Краснобаева Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
выпись выдана 05.04.26г 29.11.36г.
Рождение ребёнка
25.02.1919

Сын: Сорокин Аркадий Афанасьев

Отец ребёнка: Сорокин Афанасий Адрианов

Смерть
Около 1921
холера
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