(Свечихина) Нюся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Свечихина) Нюся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Свечихин Афанасий

Мать: Свечихина Просковья