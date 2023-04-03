Фекла Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Косьма Петрович

Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Кондратий Петрович

Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Василий Петрович

Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ипполитов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипполитов Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
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