Фекла Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Косьма Петрович
Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Кондратий Петрович
Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Василий Петрович
Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Ипполитов Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно