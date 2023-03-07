Василий Никитин
Место рожденияпоч. Тумановской мельницы, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Торхов (шатунов) Фадей Иванов
Мать: не указана
поч. Тумановской мельницы, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1754