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Василий Никитин

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Место рождения

поч. Тумановской мельницы, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1754

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Торхов (шатунов) Фадей Иванов

Мать: не указана

поч. Тумановской мельницы, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1754
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