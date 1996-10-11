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Шугаева Виктория Сергеевна
Шугаева Виктория Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1996
Пол
Женский
Отец
Шугаев Сергей Александрович
1973 г.р.
Мать
Шугаева (Медведева) Елена Эдуардовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1996
Отец:
Шугаев Сергей Александрович
Мать:
Шугаева Елена Эдуардовна
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