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Тюкалова (Юркова) Евдокия
Тюкалова (Юркова) Евдокия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Пол
Женский
Отец
Юрков Иван
Мать
Юркова (Юркова) Ольга
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Юрков Иван
Мать:
Юркова Ольга
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