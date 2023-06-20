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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Коврижных Федот Трифонович
Отец ребёнка: Коврижных Трифон
Рождение ребёнка
1754
Сын: Коврижных Данило Трифонович
Отец ребёнка: Коврижных Трифон
Рождение ребёнка
1756
Сын: Коврижных Миней Трифонович
Отец ребёнка: Коврижных Трифон
Рождение ребёнка
1759
Сын: Коврижных Иван Трифонович
Отец ребёнка: Коврижных Трифон