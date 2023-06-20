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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Коврижных Федот Трифонович

Отец ребёнка: Коврижных Трифон

Рождение ребёнка
1754

Сын: Коврижных Данило Трифонович

Отец ребёнка: Коврижных Трифон

Рождение ребёнка
1756

Сын: Коврижных Миней Трифонович

Отец ребёнка: Коврижных Трифон

Рождение ребёнка
1759

Сын: Коврижных Иван Трифонович

Отец ребёнка: Коврижных Трифон