Скворцова (Андреева) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Андреева) Галина Николаевна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

17.11.1940

Дата смерти

24.12.2021

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1940

Отец: Андреев Николай Кузьмич

Мать: Андреева Лидия Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Анатолий Дмитриевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Развод
Неизвестно

Муж: Скворцов Анатолий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Анатолий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
24.12.2021
Кострома, город Кострома, Костромская область
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