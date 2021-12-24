Скворцова (Андреева) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1940
Дата смерти24.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1940
Отец: Андреев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
01.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцов Анатолий Дмитриевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.2021