Назарова (Кунышева) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1911
Дата смерти12.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1911
Отец: не указан
Мать: Кунышева Агрофена
Рождение ребёнка
02.07.1941
Дочь: Маслова Лариса Павловна
Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Владилен Павлович
Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович
Смерть
12.04.1981