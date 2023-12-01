Назарова (Кунышева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Кунышева) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1911

Дата смерти

12.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1911

Отец: не указан

Мать: Кунышева Агрофена

Рождение ребёнка
02.07.1941

Дочь: Маслова Лариса Павловна

Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Владилен Павлович

Отец ребёнка: Назаров Павел Иванович

Смерть
12.04.1981
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