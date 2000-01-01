Зуев Иван
Место рожденияс.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Рождение ребёнка
13.04.1959
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г.Воронеж
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
СССР
Смерть
Неизвестно
Россия, г.Саратов
Причина смерти: Несчастный случай