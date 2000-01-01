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Зуев Иван

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Место рождения

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Кучугуры Нижнедевицкого района Воронежской области
Рождение ребёнка
13.04.1959

Сын: Зуев Александр Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, г.Воронеж
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

СССР
Смерть
Неизвестно
Россия, г.Саратов
Причина смерти: Несчастный случай
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