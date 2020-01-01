Ахметдинова (Хисамова) Салима Каримовна
Место рожденияд.Соргояз, Юмагузинский район, БАССР
Дата рождения15.05.1952
Дата смерти?.01.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
30.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.01.2020
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ