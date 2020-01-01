Ахметдинова (Хисамова) Салима Каримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметдинова (Хисамова) Салима Каримовна

Место рождения

д.Соргояз, Юмагузинский район, БАССР

Дата рождения

15.05.1952

Дата смерти

?.01.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Соргояз, Юмагузинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
30.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Мелеуз, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.01.2020
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
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