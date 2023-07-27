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Тамбовцев Иван Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тамбовцев Марк Силантьев

Мать: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Тамбовцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Тамбовцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Тамбовцева Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Тамбовцев Ефим Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцева Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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