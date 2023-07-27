Тамбовцев Иван Марков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Рождение ребёнка
1879
Сын: Тамбовцев Василий Иванович
Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Тамбовцева Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Тамбовцева Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно