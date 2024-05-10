Щетинина Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина Анна Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 27.11.1915 ст.

Сын: Щетинин Степан Степанович

Отец ребёнка: Щетинин Степан Федорович

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО-389-2-277
Рождение ребёнка
13.01.1927

Дочь: Щетинина Мария Степановна

Отец ребёнка: Щетинин Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин Степан Федорович

Смерть
Неизвестно
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