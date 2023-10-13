Богдановская Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдановская Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Богдановская Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Богдановский Михаил Фокиевич

Рождение ребёнка
23.01.1924

Сын: Богдановский Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Богдановский Михаил Фокиевич

СССР, Брянская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Богдановский Семён Михайлович

Отец ребёнка: Богдановский Михаил Фокиевич

Смерть
Неизвестно
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