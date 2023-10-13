Богдановская Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Богдановская Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Богдановский Михаил Фокиевич
Рождение ребёнка
23.01.1924
Сын: Богдановский Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Богдановский Михаил Фокиевич
СССР, Брянская область
Рождение ребёнка
1932
Сын: Богдановский Семён Михайлович
Отец ребёнка: Богдановский Михаил Фокиевич
Смерть
Неизвестно