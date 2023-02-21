Власова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Власов Егор
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Власов Егор
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Евфимия
Отец ребёнка: Власов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Егор
Смерть
Неизвестно