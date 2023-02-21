Власова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Власов Егор

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Власов Егор

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Евфимия

Отец ребёнка: Власов Егор

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Егор

Смерть
Неизвестно
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