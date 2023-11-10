Махалов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1900 ст.
Дочь: Чекалова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Махалова Зиновия Васильевна
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно