Махалов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махалов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1900 ст.

Дочь: Чекалова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Махалова Зиновия Васильевна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махалова Зиновия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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