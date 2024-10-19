Илюшин Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1880 ст.
Дата смерти18.01.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1880 ст.
Отец: Илюшин Николай Петрович
Мать: Илюшина Марья Андреева
Метрические книги Москва Замоскворецкий сорок Церковь Вознесенская у Серпуховских ворот (ч. I-III) В доме Кошечкина Московский 2-й гильдии Купец Николай Петров и законной жены его Марий Андреевой И... Показать все
Смерть
18.01.1880 ст.
Погребение 21.01.1880г. В доме Кошечкина живший сын Московской гильдии Купца Павел Николаев Илюшин. возраст 2недели, от слабого рождения, похоронен на на Даниловском кладбище ЦГА Москвы, фонд №203, оп... Показать все