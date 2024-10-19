Илюшин Павел Николаевич 02.01.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Илюшин Павел Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.01.1880 ст.

Дата смерти

18.01.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

Около 1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1880 ст.

Отец: Илюшин Николай Петрович

Мать: Илюшина Марья Андреева

Москва, город федерального значения Москва
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Смерть
18.01.1880 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Погребение 21.01.1880г. В доме Кошечкина живший сын Московской гильдии Купца Павел Николаев Илюшин. возраст 2недели, от слабого рождения, похоронен на на Даниловском кладбище ЦГА Москвы, фонд №203, оп... Показать все

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