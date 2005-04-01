Латинский Ося — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатинский Ося

Латинский Ося

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1940

Дата смерти

?.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1940

Отец: Латинский Яша

Мать: Латинский Леля

Смерть
?.04.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close