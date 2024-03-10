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Наседкин Андрей Симонович

Место рождения

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

16.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Наседкин Симон

Мать: не указана

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.10.1926

Сын: Наседкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
10.08.1928

Сын: Наседкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Наседкин Степан Андреевич

Мать ребёнка: Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Наседкин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна

Солдатское, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
16.10.1941

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