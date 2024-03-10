Наседкин Андрей Симонович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти16.10.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Наседкин Симон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1926
Сын: Наседкин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.08.1928
Мать ребёнка: Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Наседкин Степан Андреевич
Мать ребёнка: Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Наседкин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Наседкина (Писклова) Мария Дмитриевна
Смерть
16.10.1941