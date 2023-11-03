Ярошук Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ярошук Степан
Мать: Ярошук Татьяна
Рождение ребёнка
07.12.1918
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ярошук Аксинья
Рождение ребёнка
16.10.1923
Дочь: Петренко Александра
Мать ребёнка: Ярошук Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярошук Иван Иванович
Мать ребёнка: Ярошук Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярошук Вера
Смерть
1938
с. Омской губернии
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно