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Ярошук Иван Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ярошук Степан

Мать: Ярошук Татьяна

Рождение ребёнка
07.12.1918

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ярошук Аксинья

Екатериновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.10.1923

Дочь: Петренко Александра

Мать ребёнка: Ярошук Вера

Екатериновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярошук Иван Иванович

Мать ребёнка: Ярошук Вера

Екатериновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошук Вера

Смерть
1938
с. Омской губернии
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Екатериновка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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