Мозгунова Савина (Осечкина) Александра (Анна) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1917
Дата смерти23.02.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1917
Отец: Осечкин Тихон
Мать: Осечкина Савина Феня
Рождение ребёнка
01.11.1948
Дочь: Мозгунова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.10.1950
Сын: Мозгунов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мозгунов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1952
Сын: Мозгунов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мозгунов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.01.1954
Сын: Мозгунов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Мозгунов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1956
Дочь: Мозгунова - Дьяконова Ираида Васильевна
Отец ребёнка: Мозгунов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мозгунов Василий Васильевич
Смерть
23.02.2008