Мозгунова Савина (Осечкина) Александра (Анна) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгунова Савина (Осечкина) Александра (Анна) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1917

Дата смерти

23.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1917

Отец: Осечкин Тихон

Мать: Осечкина Савина Феня

Рождение ребёнка
01.11.1948

Дочь: Мозгунова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.10.1950

Сын: Мозгунов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мозгунов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1952

Сын: Мозгунов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мозгунов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Мозгунов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Мозгунов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1956

Дочь: Мозгунова - Дьяконова Ираида Васильевна

Отец ребёнка: Мозгунов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозгунов Василий Васильевич

Смерть
23.02.2008