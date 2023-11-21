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Рудаков Семен Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Рудаков Тихон Борисович

Мать: Рудакова Василиса Игнатьевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Фиона Семеновна

Мать ребёнка: Рудакова Федосья Осиповна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: Рудакова Федосья Осиповна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья Семеновна

Мать ребёнка: Рудакова Федосья Осиповна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Палагея Семеновна

Мать ребёнка: Рудакова Федосья Осиповна

Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Лузину
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Федосья Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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