Рудаков Семен Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Фиона Семеновна
Мать ребёнка: Рудакова Федосья Осиповна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: Рудакова Федосья Осиповна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья Семеновна
Мать ребёнка: Рудакова Федосья Осиповна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Палагея Семеновна
Мать ребёнка: Рудакова Федосья Осиповна
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Куликовки в сей же волости деревню Лузину
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно