Безуглый Евстафий Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1740
Отец: Безуглый Самуил Герасимович
Мать: не указана
Упоминание
1763
ЦДИАК Фонд 127 Киевская духовная консистория опись 1016 д. 23 Исповедная роспись Новомлинской сотни нежинского полка, с.Шабалинов. 1763 год 70. Самойло Герасимов Безуглый 51 жена его Евфимия Иванова 4... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Сын: Безуглый Дмитрий Евстафиевич
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1796
1796 Ф. 0712, о. 0001, д. 0206 Шабалинов п.40 Остап Самойлов Безуглый, 55 жена его Мелания, 51 Иван, 16 Иван,13 Дмитро Остапов, 22 жена его Параскева, 21 Марина, 1
Смерть
Неизвестно