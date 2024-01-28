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Безуглый Евстафий Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Безуглый Самуил Герасимович

Мать: не указана

Упоминание
1763
Шабалинов, Чернігівська область
ЦДИАК Фонд 127 Киевская духовная консистория опись 1016 д. 23 Исповедная роспись Новомлинской сотни нежинского полка, с.Шабалинов. 1763 год 70. Самойло Герасимов Безуглый 51 жена его Евфимия Иванова 4... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Сын: Безуглый Дмитрий Евстафиевич

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1796
Шабалинов, Чернігівська область
1796 Ф. 0712, о. 0001, д. 0206 Шабалинов п.40 Остап Самойлов Безуглый, 55 жена его Мелания, 51 Иван, 16 Иван,13 Дмитро Остапов, 22 жена его Параскева, 21 Марина, 1
Смерть
Неизвестно

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