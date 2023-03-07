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Лубнин Потап Иванов

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Место рождения

погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1679

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679

Отец: Лубнин Иван Калистратов

Мать: не указана

погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
церковный сторож
Место жительства
Неизвестно
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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