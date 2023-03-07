Лубнин Потап Иванов
Место рожденияпогост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1679
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1679
Отец: Лубнин Иван Калистратов
Мать: не указана
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
церковный сторож
Место жительства
Неизвестно
погост Сезеневский над р. Чепцой, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721