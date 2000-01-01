(Ильина ЗайцовТимоничев) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ильина ЗайцовТимоничев) Дарья Васильевна

(Ильина ЗайцовТимоничев) Дарья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1851

Дата смерти

03.09.1851

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1851

Отец: Василий Ильин

Мать: Федосья Петрова

Смерть
03.09.1851
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close