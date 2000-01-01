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(Ильина ЗайцовТимоничев) Дарья Васильевна
(Ильина ЗайцовТимоничев) Дарья Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.03.1851
Дата смерти
03.09.1851
Пол
Женский
Отец
Василий Ильин
1822 г.р.
Мать
Федосья Петрова
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1851
Отец:
Василий Ильин
Мать:
Федосья Петрова
Смерть
03.09.1851
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