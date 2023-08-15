Зыкова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1901
Сын: Зыков Феофаний Игнатьевич
Отец ребёнка: Зыков Игнатий Ермилович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Зыкова Фекла Игнатьевна
Отец ребёнка: Зыков Игнатий Ермилович
Рождение ребёнка
19.07.1905
Дочь: Зыкова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Зыков Игнатий Ермилович
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.05.1914
Дочь: Зыкова Крестина Игнатьевна
Отец ребёнка: Зыков Игнатий Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно