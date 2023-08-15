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Зыкова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1901

Сын: Зыков Феофаний Игнатьевич

Отец ребёнка: Зыков Игнатий Ермилович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Зыкова Фекла Игнатьевна

Отец ребёнка: Зыков Игнатий Ермилович

Рождение ребёнка
19.07.1905

Дочь: Зыкова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Зыков Игнатий Ермилович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
13.05.1914

Дочь: Зыкова Крестина Игнатьевна

Отец ребёнка: Зыков Игнатий Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Игнатий Ермилович

Смерть
Неизвестно
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