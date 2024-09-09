Макаренко Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1978
Сын: Макаренко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Макаренко (Житникова) Татьяна Леонидовна
Рождение ребёнка
30.05.1980
Сын: Макаренко Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Макаренко (Житникова) Татьяна Леонидовна