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Макаренко Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаренко (Житникова) Татьяна Леонидовна

Рождение ребёнка
18.02.1978

Сын: Макаренко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Макаренко (Житникова) Татьяна Леонидовна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.05.1980

Сын: Макаренко Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Макаренко (Житникова) Татьяна Леонидовна

Гомель, Гомельская область

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