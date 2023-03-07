Бастрыкин Емельян Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкин Емельян Евдокимович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Бастрыкин Евдоким Игнатьевич

Мать: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Гурьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Степанида Емельяновна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Гурьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрена Емельяновна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Гурьевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Евдокия Гурьевна

Смерть
Неизвестно
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