Бастрыкин Емельян Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Гурьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Степанида Емельяновна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Гурьевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Матрена Емельяновна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно