Павлова (Дрокова) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дроков Владимир Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лящук Алла Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан