Кабанов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1930

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Кабанова Ирина

Рождение ребёнка
12.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабанова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабанова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабанова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Ирина

Смерть
Неизвестно
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