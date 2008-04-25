Кабанов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1930
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Кабанова Ирина
Рождение ребёнка
12.03.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Ирина
Смерть
Неизвестно