Боков Тимофей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боков Никифор Ларионович
Мать: Бокова Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
05.11.1886
Мать ребёнка: Бокова Васса Дементиевна
Рождение ребёнка
08.08.1891
Дочь: Бокова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Бокова Васса Дементиевна
Крестная: дочь родителям Бокова Анна
Рождение ребёнка
28.03.1894
Мать ребёнка: Бокова Васса Дементиевна
Рождение ребёнка
10.10.1896
Дочь: Бокова Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна
Рождение ребёнка
18.03.1899
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна
Крестный: сын родителям Михаил
Рождение ребёнка
09.10.1900
Дочь: Бокова Таисия Тимофеевна
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна
Крестная: дочь Тимофея Агафья
Рождение ребёнка
12.07.1903
Дочь: Бокова Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна
Рождение ребёнка
28.07.1904
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна
Крестный -сын Михаил
Рождение ребёнка
01.09.1905
Дочь: Бокова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Васса Дементиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова Агафья Тимофеевна
Мать ребёнка: Бокова Васса Дементиевна
Смерть
Неизвестно