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Боков Тимофей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боков Никифор Ларионович

Мать: Бокова Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
05.11.1886

Сын: Боков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Бокова Васса Дементиевна

Рождение ребёнка
08.08.1891

Дочь: Бокова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Бокова Васса Дементиевна

Крестная: дочь родителям Бокова Анна
Рождение ребёнка
28.03.1894

Сын: Боков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Бокова Васса Дементиевна

Рождение ребёнка
10.10.1896

Дочь: Бокова Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна

Рождение ребёнка
18.03.1899

Сын: Боков Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна

Крестный: сын родителям Михаил
Рождение ребёнка
09.10.1900

Дочь: Бокова Таисия Тимофеевна

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна

Крестная: дочь Тимофея Агафья
Рождение ребёнка
12.07.1903

Дочь: Бокова Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна

Рождение ребёнка
28.07.1904

Сын: Боков Иоанн Тимофеевич

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна

Крестный -сын Михаил
Рождение ребёнка
01.09.1905

Дочь: Бокова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Зверева Анастасия Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Анастасия Афонасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Васса Дементиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова Агафья Тимофеевна

Мать ребёнка: Бокова Васса Дементиевна

Смерть
Неизвестно
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