Фомичев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1891

Отец: Фомичев Ермолай

Мать: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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