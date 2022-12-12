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Осип Фролович

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Копылов Фрол Михайлович

Мать: Копылова Анна Еремеевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
1690

Жена: Х

Рождение ребёнка
1694

Дочь: Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Х

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1696

Дочь: Агафья Осиповна

Мать ребёнка: Х

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
1704

Жена: Копылова Ксения Никитична

Рождение ребёнка
1706

Сын: Тимофей Осипович

Мать ребёнка: Копылова Ксения Никитична

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1709

Сын: Андрей Осипович

Мать ребёнка: Копылова Ксения Никитична

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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