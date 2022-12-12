Осип Фролович
Место рождения
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Копылов Фрол Михайлович
Мать: Копылова Анна Еремеевна
Бракосочетание
1690
Жена: Х
Рождение ребёнка
1694
Дочь: Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: Х
Рождение ребёнка
1696
Дочь: Агафья Осиповна
Мать ребёнка: Х
Бракосочетание
1704
Рождение ребёнка
1706
Сын: Тимофей Осипович
Мать ребёнка: Копылова Ксения Никитична
Рождение ребёнка
1709
Сын: Андрей Осипович
Мать ребёнка: Копылова Ксения Никитична
Смерть
Неизвестно