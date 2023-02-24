Ермаков Сергей Леонтьев
Место рождениядеревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Ермаков Леонтей
Мать: не указана
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
20.10.1868
Сын: Ермаков Пётр Сергеев
Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Васильева
деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно