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Ермаков Сергей Леонтьев

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Место рождения

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1831 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Ермаков Леонтей

Мать: не указана

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Рождение ребёнка
20.10.1868

Сын: Ермаков Пётр Сергеев

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Васильева

деревня Екатериновка, Панцыревская волость, Городи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Татьяна Васильева

Смерть
Неизвестно
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