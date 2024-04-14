Скворцова Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Степанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Александр Герасимович

Отец ребёнка: Скворцов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмичева Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Скворцов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Варвара Герасимовна

Отец ребёнка: Скворцов Герасим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Герасим Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Скворцов Николай Герасимович

Отец ребёнка: Скворцов Герасим Иванович

Смерть
1992

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