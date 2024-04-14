Скворцова Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Александр Герасимович
Отец ребёнка: Скворцов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмичева Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Скворцов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Варвара Герасимовна
Отец ребёнка: Скворцов Герасим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Скворцов Николай Герасимович
Отец ребёнка: Скворцов Герасим Иванович
Смерть
1992