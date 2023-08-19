Лисник (Lisnic) Григорий (Grigori) Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисник (Lisnic) Григорий (Grigori) Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1926

Дочь: Спица (spița) Нина (Nina) Григорьевна

Мать ребёнка: Лисник (lisnic) Ефросинья (Evfrosenia) Венедиктовна

Леушены, Теленештский район
Смерть
Неизвестно
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