Лисник (Lisnic) Григорий (Grigori) Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1926
Дочь: Спица (spița) Нина (Nina) Григорьевна
Мать ребёнка: Лисник (lisnic) Ефросинья (Evfrosenia) Венедиктовна
Леушены, Теленештский район
Смерть
Неизвестно