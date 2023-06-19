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Будко Нестор

Место рождения

Братеница 1-я, Богодуховский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Будко Николай

Мать: Гупсова Любовь Трофимова

Братеница 1-я, Богодуховский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
1884

Жена: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
15.09.1885

Сын: Будко Никита

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Поличковка, Богодуховский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1888

Сын: Будко Иван

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Поличковка, Богодуховский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1890

Сын: Будко Никодим

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Поличковка, Богодуховский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно