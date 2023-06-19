Будко Нестор
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Будко Николай
Мать: Гупсова Любовь Трофимова
Бракосочетание
1884
Жена: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
15.09.1885
Сын: Будко Никита
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
19.03.1888
Сын: Будко Иван
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1890
Сын: Будко Никодим
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Смерть
Неизвестно