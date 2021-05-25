Жильцова (Михайлова) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцова (Михайлова) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1943

Дата смерти

25.05.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1966

Муж: Жильцов Владимир Ефимович

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
25.05.2021
Владимир
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область
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