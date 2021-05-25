Жильцова (Михайлова) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1943
Дата смерти25.05.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1966
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
25.05.2021
Владимир
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
Кладбище Улыбышево, Судогодский район, Владимирская область