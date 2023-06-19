Черепанова (Вагайцева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Вагайцева) Варвара

Место рождения

Бельмесёво, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельмесёво, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.02.1910

Дочь: Волгина Анна

Отец ребёнка: Черепанов Степан

Бельмесёво, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черепанов Степан

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область