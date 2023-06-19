Черепанова (Вагайцева) Варвара
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1910
Дочь: Волгина Анна
Отец ребёнка: Черепанов Степан
Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область